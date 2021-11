Esta terça-feira, dia 2 de novembro, Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves estiveram na Web Summit 2021, em Lisboa. Durante a emissão de "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, as apresentadoras conversaram com Carlos Moedas.

Durante a conversa, Joana Marques recordou o momento viral em que o presidente da Câmara Municipal de Lisboa ligou para o programa de Manuel Acácio na Rádio Renascença. "Joana Marques pergunta a Carlos Moedas qual a sensação de estar num programa de rádio para o qual foi efectivamente convidado. 'Aqui estou, Manuel Acácio' já era! Agora só dá 'Três da Manhã'... Até no duche", resumiu a estação nas redes sociais.

"É incrível. Normalmente nunca era convidado e agora sou convidado", brincou Carlos Moedas, sendo desafiado por Inês Lopes Gonçalves a fazer um 'upgrade' à frase "Aqui estou, Manuel Acácio". "Aqui estou 'Três da Manhã', com muito gosto. Quando não estou aqui, estou no duche a ouvi-las, logo pela manhã", contou.

Veja o vídeo: