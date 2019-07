Em comunicado, a Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), que partilha a organização da mostra com a Fundación Cum Laude, adiantou que estarão ainda patentes trabalhos de Andy Warhol, Steve Kaufman, Keith Haring, Robert Indiana, Roy Lichtenstein, Pietro Psaier, Mel Ramos e Robert Rauschenberg.

A mostra, intitulada "Pure Pop Art" tem inauguração marcada para dia 13, pelas 18:00, no museu da Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, instalado no fórum cultural daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

Segundo a FBAC, "trata-se de uma coleção privada de arte gráfica da empresa MBA Grupo Incorporado que será apresentada pela primeira vez em Portugal".

"Para nós é uma honra apresentar no Museu Bienal de Cerveira estes grandes nomes intemporais da Pop Art e esta que é uma das artistas mais conceituadas do país, a Joana Vasconcelos", afirmou o presidente da FBAC, Fernando Nogueira, citado naquela nota.

Já a curadora da exposição, Ángeles Rodríguez Baliño, classificou de "desafio e responsabilidade" a realização da exposição em Vila Nova de Cerveira.