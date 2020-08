Depois de várias semanas sem folgas, João Baião vai estar de férias e fora do pequeno ecrã durante os próximos dias. Com a pausa do apresentador, o programa "Casa Feliz" ficará nas mãos de Diana Chaves.

Ao longo da semana, a apresentadora e atriz da SIC deverá contar com a companhia de outras caras do canal.

Diana Chaves e João Baião estrearam o talk show "Casa Feliz" depois do anúncio da saída de Cristina Ferreira para a SIC. Ao longo das últimas semanas, o programa das manhãs da SIC tem dividido a liderança com "Você na TV", da TVI.