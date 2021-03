João Paulo Sousa esteve à conversa com Alexandra Lencastre no programa "Irresistível", da SIC Mulher. Na entrevista à atriz, o apresentador recordou que, em jovem, trabalhou nas obras e numa funerária.

"Nas férias trabalhava sempre com o meu pai nas obras (…) entretanto comecei a aperceber-me que fazia doer as costas, o meu tio tinha uma agência funerária (…) e acabou por acontecer", recordou João Paulo Sousa no programa da SIC Mulher.

"Piorou muito a minha relação com a morte. Deixei de trabalhar lá no dia em que a pessoa que tínhamos de tratar era a minha avó", contou o apresentador da SIC.

Veja aqui o vídeo.