Daniel Oliveira recordou Marco Paulo nas redes sociais, destacando a ligação do cantor à SIC. "Obrigado, Marco!", começou por agradecer o apresentador e diretor de programas do canal no texto partilhado na sua conta no Instagram.

!Quis cantar até ao fim, quis fazer o programa até ao fim. Quis receber todos até ao fim. Quis ser tudo até ao fim. Rimo-nos todas as vezes em que estivemos juntos. Todas mesmo, até nas últimas. Desafiou todos os terríveis diagnósticos que teve ao longos de 3 décadas e manteve-se fiel à pessoa que sempre foi", frisou.

"Nunca consensual, até porque raramente não dizia o que lhe vinha à cabeça, o que poderia ser bastante desconcertante. Tinha uma autoestima aprumada pelo tremendo sucesso que o tornou o mais popular dos cantores em Portugal, mas no fundo e até ao fim só queria ser gostado, ter atenção", acrescentou Daniel Oliveira.

No texto, o apresentador recordou que "o programa na SIC lhe trouxe o entusiasmo de ter a sua casa cheia de gente todas as semanas, de estar em contato com o seu público". "E deu-lhe uma parceira, a Ana, e uma equipa a que chamava de família e a quem vai deixar muitas saudades. Tinha uma voz portentosa e inimitável, que ficará viva, num legado ímpar que deixa ao cancioneiro popular português", elogiou.

"A SIC honra a sua memória e estamos-lhe gratos por tudo o que fizemos juntos. Uma palavra para os seus mais próximos, que tudo fizeram até ao último momento para que fosse em paz o seu 'Maravilhoso Coração'", rematou.

Marco Paulo, nome artístico de José Simão da Silva, o intérprete de êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”, nasceu a 21 de janeiro de 1945, em Mourão, no distrito de Évora, fixando-se com a família em Alenquer, no distrito de Lisboa, no final dos anos 1950, e depois no Barreiro, já na década de 1960.