No quinto dia, a estrela recordou, mais uma vez, a noite do aniversário de 30 anos da sua então esposa, em abril de 2016. Johnny Depp teria chegado tarde, depois de saber que o seu ex-administrador lhe "tinha roubado" cerca de 650 milhões dólares, acumulados "desde os Piratas 2 e 3", conforme o seu relato.

O ator admitiu como "possível", em resposta a uma pergunta do seu advogado, ter fumado 'erva' nessa ocasião. Garantiu, porém, que essa substância tem um efeito "calmante" sobre ele e que, portanto, era impossível que estivesse num estado de "raiva", como alega o NGN.

Desde o início do julgamento, a defesa de Depp tenta provar que Heard, de 34, montou, meticulosamente, com o objetivo de promover a sua carreira, um caso contra o ator durante os anos do seu tortuoso casamento, entre 2015 e 2017.

O ator garantiu que, em março de 2015, em Los Angeles, não poderia ter agarrado a esposa pelo cabelo com uma mão e a agredido com a outra, porque estava magoado. Uma das suas mãos estaria imobilizada, porque - de acordo com o seu testemunho - um pedaço do seu dedo foi cortado até o osso pela ex-mulher durante uma discussão na Austrália.

Como prova, o ator apresentou uma mensagem enviada pouco depois de outro incidente, em dezembro de 2015, pelo pai da atriz, o ator David Heard, no qual admite que a sua filha tem problemas de humor, assim como Depp tem com drogas e álcool.