"A experiência Festival da Canção deixou-me completamente devastado. Não sei como vou reconstruir-me depois deste episódio", desabafou Jonas na sua conta no Instagram depois de não ter conseguido qualificação para a Grande Final na segunda semifinal do concurso da RTP1.

No Festival da Canção, o músico interpretou o tema "Pontas Soltas", composto por Fábia Rebordão, mas não conseguiu assegurar conquistar votos suficientes do público e dos jurados para seguir para a próxima fase.

"Os meus piores receios ligados a uma competição artística televisiva confirmam-se. Hoje a dimensão de um artista e da sua arte mede-se muitas vezes pelo número de visualizações e seguidores", escreveu Jonas nas redes sociais. "Dei tudo o que tinha para vos dar e assim sempre o farei enquanto tiver forças", frisou.

Dino D'Santiago, um dos jurados do Festival da Canção, comentou o desabafo de Jonas. "Nada começa bem termina aqui! Sinto que abriste um portal que provará a resistência da Arte perante as adversidades! Não estás sozinho nesta jornada", sublinhou.

Milhanas ("Corpo de Mulher"), Syro ("Ainda nos Temos"), Inês Homem de Melo ("Fome de Viagem"), Pongo e Tristany ("Dégrá.Dê") e os Pepperoni Passion ("Código 30") conquistaram passagem à final do Festival da Canção esta segunda-feira, dia 7 de março, na segunda semifinal, transmitida em direto na RTP1, a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa.

Na primeira semifinal, que decorreu no sábado, dia 5 de março, Os Quatro e Meia ("Amanhã"), Aurea ("Why"), FF ("Como É Bom Esperar Alguém"), Diana Castro ("Ginger Ale") e Maro ("saudade, saudade") conquistaram passagem à final do concurso nacional.

A final do festival está marcada para sábado, dia 12 de março.