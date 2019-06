Convidado para se apresentar no palco maior do Porto, a Avenida dos Aliados, Jorge Palma "está a preparar um espectáculo à altura do desafio", frisa a promotora. O músico e compositor vai estar acompanhado pela sua banda e uma secção de metais, uma formação nunca apresentada ao vivo.

Porque a noite é especial, Jorge Palma resolveu convidar Manuela Azevedo e Rui Reininho para o concerto. A vocalista dos Clã e a voz dos GNR vão, individualmente e juntos, cantar alguns dos temas do vasto repertório de Jorge Palma.

Jorge Palma vai estar acompanhar por Pedro Vidal (guitarras e direcção musical), Vicente Palma (guitarra e teclados), Nuno Lucas (baixo) e João Correia (bateria), Gabriel Gomes (acordeão) e uma secção de metais constituída por Tomás Pimentel (trompete e fliscorne), Edgar Caramelo (saxofone) e Rúben da Luz (trombone).