50 canções de Jorge Palma

Jorge Palma festeja esta quinta-feira, dia 4 de junho, 70 anos, a "sua septuagésima volta ao Sol". Para assinalar a vida tão preenchida e repleta de histórias incontáveis, e que já faz parte da história da música em Portugal, deu-se como perdida a "chave" das suas redes sociais.

Durante o dia, "de mão-em-mão, os amigos e pessoas que admira vão tomar conta do seu Facebook e Instagram para partilhar mensagens neste dia tão especial". "Embora os tempos não nos permitam estar fisicamente juntos, para celebrar esta data tão marcante convidamos o público a acompanhar as redes sociais do Jorge Palma no dia do seu aniversário para que, desta forma, lhe possamos entregar um caloroso abraço colectivo de parabéns", explica a assessoria do músico em comunicado.

Veja algumas das mensagens deixadas pelos amigos de Jorge Palma nas redes sociais:

Para celebrar o aniversário do músico, nada melhor do que ouvir as suas canções, que fazem parte da banda sonora de muitas vidas. O serviço de streaming Spotify conta com uma playlist dedicada ao artista ("This Is Jorge Palma"). Na lista da plataforma, que abre com "Encosta-te a Mim", poderá recordar 50 canções do músico.

Jorge Palma estreou -se em nome próprio em 1972 com o single "The Nine Billion Names of God", título retirado de um conto de Arthur C. Clarke e inspirado no livro "O Despertar dos Mágicos", de Louis Pauwels e Jacques Bergier.

"Com Uma Viagem na Palma da Mão", editado em 1975, foi o primeiro de 13 álbuns de originais, com destaque para a dupla platina de "Voo Nocturno" (2007). Da discografia fazem ainda parte dois discos e um DVD ao vivo, e várias colectâneas, entre elas "Só" que completou recentemente 25 anos. Mas há mais: uma história de colaborações, que vão dos arranjos para Amália Rodrigues até à direção musical de peças de Bertolt Brecht.

A par da carreira a solo, Jorge Palma integrou outros projectos como Palma's Gang, Rio Grande, Cabeças no Ar e Juntos, ao lado de Sérgio Godinho. Entre as distinções, destaque para o prémio José Afonso, que recebeu em 2002; os ​Globos de Ouro​, atribuído em 2008 e 2012; e o ​prémio Pedro Osório da SPA, em 2012.