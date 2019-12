A digressão "Expresso do Outono", de Jorge Palma, chegou ao fim. Ao longo de um ano, o cantor e a sua banda composta por Pedro Vidal (guitarras e direcção musical), Gabriel Gomes (acordeão), Vicente Palma (guitarra e teclados), Nuno Lucas (baixo), Tomás Pimentel (sopros) e João Correia (bateria), fez 11 concertos em oito cidades (Porto, Lisboa, Coimbra, Chaves, Castelo Branco, Guimarães, Faro e Figueira da Foz).

"Foi, sem dúvida, uma viagem muito especial, a do Expresso do Outono. Onze paragens em estações de alto gabarito com o público a receber-nos com todo o vapor. Sonoridades enriquecidas pela combinação da banda eléctrica com a formação de trio, a que se acrescentou ainda um último Às - Tomás Pimentel (trompete e flügel) - a perfazer o septeto", sublinha Jorge Palma em comunicado.

"Alinhamento cuidado, tendo sempre em conta espaços rítmicos, harmónicos e melódicos, dinâmicas ambientes e temáticas, enfim, nada deixado ao acaso, excepto nos momentos de improvisação. Agora é tempo de arrancar p’ra mais uma corrida, mais uma viagem, com este Expresso bem acomodado nos sentimentos e na memória", acrescenta.

Para 2020, o músico e compositor já fez saber que está a preparar um novo trabalho de originais, o sucessor de "Com Todo o Respeito".