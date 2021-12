Stuart Heritage, jornalista do jornal britânico the Guardian, partilhou com os seus leitores o sucesso da sua persistente campanha para receber o bolo preferido de Natal de Tom Cruise, depois de ouvir tantos elogios públicos de pessoas famosas sobre a iguaria.

Há cerca de um ano, ele escreveu um artigo sobre a tradição do ator de fazer chegar à casa dos seus amigos famosos mais próximos o bolo, que custa 50 dólares (quase 44,5 euros), apresentado por Diane Keaton a Katie Holmes, a sua esposa na altura, para provar que era melhor do que o preferido dela.

A encomenda especial de Tom Cruise da especialidade da pastelaria Doan's, na Califórnia, que tem como principais ingredientes chocolate branco e coco, segue para outro local, onde os bolos são embrulhados com papel de prenda antes de serem enviados sem olhar a custos para chegarem na altura certa a atores como Kirsten Dunst, Henry Cavill e Angela Bassett, ou aos apresentadores Jimmy Fallon e Graham Norton.

O texto de 15 de dezembro de 2020 terminava assim: "Este artigo foi uma manobra para fazer com que Tom Cruise me envie bolo? Sim, foi. Tenho vergonha disso? Sim".

A campanha foi persistente: após Tom Cruise revelar que, nos seus tempos de juventude, tinha vomitado depois de passar três dias a comer bolo de chocolate, o jornalista escreveu outro artigo em abril deste ano a reforçar que merecia a prenda do ator e tencionava provar que era melhor do que ele... comendo-o de uma só vez na casa de banho.

Em agosto, depois de aparecerem notícias de que Tom Cruise tinha comido dois pratos de caril iguais seguidos em Birmingham, Stuart Heritage voltou à carga para dizer que ainda queria que o ator lhe enviasse um bolo e deixava um desafio: "Se tivesses coragem, enviavas-me dois".

E foram dois bolos que chegaram esta semana numa caixa "embrulhada num laço creme e dourado" e um cartão a dizer: “Para Stuart Heritage, votos calorosos para você nesta temporada festiva. Tom Cruise".

Com três fotografias da prenda a acompanhar o novo artigo sobre o sucesso da campanha, o jornalista dá o veredito: "Dada a natureza do bolo e a distância que percorreu, esperava que estivesse um pouco seco. Mas não. É uma coisa macia, suave e luxuosa, tão incrivelmente rica que quase desafia qualquer descrição. É o melhor bolo que já comi? Muito possivelmente. E olhem para mim. Claramente que sei como lidar com um bolo".

O jornalista calcula que tenham sido transportados no jato privado do ator, já que esta semana o jornal The Mirror noticiava que tinham chegado 300 exemplares para oferecer a toda a equipa do novo filme "Missão Impossível 7", rodado em circunstâncias difíceis durante a pandemia.