A exposição “Gramática do instante e do infinito”, que representa, nas palavras do autor, “um encontro entre culturas”, naquela ilha, ficará patente até ao dia 23 de outubro, segundo o espaço cultural.

Uma parte das fotos agora expostas, bem como os versos que as acompanham, foram produzidos enquanto esperava pela segunda filha, Kianda Ainur, nascida na ilha, a 18 de maio de 2018.

As poesias e fotografias de Agualusa foram reunidas num livro com versões em português, inglês, espanhol e umbundu, fruto de um projeto em parceria com a Urucum Editora.