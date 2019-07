Ao longo da obra, José Luís Peixoto explora a metaliteratura, num paralelo entre realidade e ficção, naquilo a o próprio chamou de um "jogo de espelhos".

E o título "Autobiografia" é exemplo disso mesmo.

"Há aqui uma ideia, justamente, de jogar com o título. Normalmente, um romance é um texto de ficção e chamar-lhe "Autobiografia" é dar-lhe a indicação de que pode ter a ver com a minha experiência e com as minhas memórias. E, efetivamente, há uma relação com elementos meus", declarou à Lusa o autor.

"Ao longo do livro, uma série de ligações coloca de pé o jogo de ambiguidades que faz com que o título seja visto de forma diferente por quem lê a obra. Isso está presente logo desde a primeira frase do romance, com a presença de Saramago, que (...) também existe na minha vida desde que ganhei o Prémio Saramago em 2001 e, depois, ao longo de vários momentos em que essa relação foi existindo", acrescentou o também vencedor do Prémio Oceanos, em 2016.

Questionado sobre como surgiu a ideia de colocar José Saramago no centro de um romance, Peixoto afirmou que tudo partiu das suas próprias experiências com o Nobel português, frisando, contudo, que se tratou de "uma grande ambição", pelo facto de o já falecido escritor "ter um impacto enorme no mundo da literatura".

"Foi uma escrita cheia de responsabilidades", reforçou.

Porém, e tratando-se de uma obra ficcional, apesar dos traços de realidade, não bastou a José Luís Peixoto beber dos momentos pessoais que partilhou com Saramago, como viagens ou visitas à casa do próprio.

A imaginação do autor teve de fluir por conta própria em relação a episódios do domínio íntimo, onde Peixoto não esteve presente, como é o caso de conversas entre Saramago e Pilar del Río, detalhadas aos longo do livro.

Em relação às críticas que "Autobiografia" tem recebido, a classificação de "romance honesto e belo" por parte de Pilar foi para si a melhor avaliação, garantiu o escritor.

"Ela classificou o meu livro como "um romance honesto e belo" e para mim foi a melhor crítica. Ainda por cima, o livro propõe uma série de jogos sobre o que é literatura, sobre o que é real, e ter a Pilar, que é uma personagem do livro, a comentar a própria obra é um grande jogo de espelhos", referiu em entrevista à agência Lusa.

O livro foi lançado no Brasil em exclusivo para os assinantes do clube de leitura Tag, mas José Luís Peixoto revelou que o seu romance chegará às livrarias brasileiras no próximo ano, pela editora Companhia das Letras, quando regressar ao país sul-americano para mais uma série de sessões para divulgar a obra.

Antes da apresentação no Instituto Camões, em Brasília, José Luís Peixoto e Pilar del Río passaram pelo município brasileiro de Porto Alegre e pela Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro.

A escritora espanhola e presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Río, aproveitou a sua viagem ao Brasil para se reunir na quinta-feira com o ex-presidente brasileiro Luíz Inácio Lula da Silva, preso desde abril do ano passado em Curitiba, por corrupção e branqueamento de capitais.

Após a visita, Pilar del Río afirmou à imprensa que encontrou "um dirigente lúcido e que continua a exercer a sua grande capacidade de liderança".

"Eu vi o mesmo líder mundial que conheci há muitos anos, em reuniões internacionais, agora numa uma pequena sala, prisioneiro, mas, no entanto, exercendo as habilidades de liderança que ele tinha e tem no mundo ", disse a escritora à agência de notícias Efe, após o encontro com Lula, durante o qual foi acompanhada pela ex-governante brasileira Dilma Rousseff.