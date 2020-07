O romance "Imortal", de José Rodrigues dos Santos, foi eleito o Melhor Livro de Ficção Lusófona, no âmbito do concurso Prémio Livro do Ano, que recebeu "mais de 63 mil votos" de leitores e livreiros, anunciou na segunda-feira a rede de livrarias Bertrand.

"Longa Pétala de Mar", de Isabel Allende, foi eleito Melhor Livro de Ficção de Autores Estrangeiros. Na categoria Melhor Reedição de Obras Essenciais, o escolhido foi "As Pessoas Felizes", de Agustina Bessa-Luís, e, o Melhor Livro de Poesia, a "Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica", de Natália Correia. Os títulos vencedores fizeram parte de uma pré-seleção de 171 livros publicados ou reeditados em 2019, que contou com a colaboração dos jornalistas Inês Fonseca Santos e Sérgio Almeida. Os livreiros e leitores Bertrand foram convidados a votar nos seus preferidos, por email da rede Bertrand. Os premiados "terão ampla divulgação e um lugar de destaque nas livrarias Bertrand e na livraria online, ao longo de 2020".