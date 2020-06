Em torno da obra literária e do pensamento de Saramago, surgiram ao longo da última década projetos musicais, obras de teatro, filmes, exposições, congressos de literatura, encontros e manifestações cívicas em todo o mundo, acrescenta a FJS.

Mais uma vez, o autor do “Memorial do Convento” será evocado, desta vez a propósito do aniversário da sua morte, que no dia 18 de junho completa dez anos, com uma leitura de “Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas”, pela voz dos atores André Levy, Joana Manuel e Tiago Rodrigues, numa sessão que será transmitida por streaming, através da Maple Live, a partir das 18h30.

A receita da bilheteira virtual (os bilhetes têm um custo de três euros) reverte na totalidade para um Fundo de Apoio aos Profissionais da Cultura, que está a ser organizado.

“Alabardas, alabardas, Espingardas, espingardas” é o romance que José Saramago estava a escrever na altura em que “deixou de estar”, expressão que o escritor gostava de usar para se referir à morte.

O livro foi publicado em 2014 tal como o escritor o havia deixado: além dos três primeiros capítulos, que começam a desvelar a história de Artur Paz Semedo, um homem em conflito moral por trabalhar numa fábrica de armamento, foram também publicadas as notas que José Saramago deixou como preparação prévia para a escrita do romance.

A sessão de leitura vai estar disponível em https://www.crowdcast.io/e/fjsaramago20200618-alabardas.