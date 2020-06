Ansel Elgort, músico e ator conhecido especialmente por filmes como "A Culpa é das Estrelas", foi acusado nas redes sociais de violação. No Twitter, a acusadora disse ter sido vítima da agressão sexual quando tinha 17 anos.

Numa série de mensagens publicadas nas redes sociais, a alegada vítima, que se apresenta como Gabby, contou que começou a trocar mensagens com o ator quando tinha 17 anos. Além das imagens das das supostas conversas, partilhou ainda fotos com o ator.

"É muito difícil para mim publicar isto, mas acho que chegou a hora de finalmente falar sobre a minha história de ter sido abusada sexualmente. (...) Preciso de recuperar e quero que outros saibam que não estão sozinhos", escreveu.

Este fim de semana, Ansel Elgort confirmou que teve uma relação com Gabby, mas negou todas as acusações. No comunicado, o ator frisa que a relação foi boa, "breve e consensual", admitindo que errou quando terminou o relacionamento. "Não lidei muito bem com a separação. (...) Parei de responder [às mensagens], o que é uma coisa imatura e cruel de se fazer a alguém", confessou.

"Sei que estas desculpas não me absolvem do meu inaceitável comportamento. Quando olho para minha atitude, fico com nojo e profundamente envergonhado pela maneira como agi. Sinto muito, mesmo", frisou.