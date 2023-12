Os artistas madrilenos Juan Díaz Canales e Teresa Valero são mais dois nomes do mundo da banda desenhada que vão marcar presença na edição de 2024 da Comic Con Portugal, na Exponor, em Matosinhos.

Juan Díaz Canales formou-se como desenhador no extinto estúdio Lápiz Azul e, em 1996, fundou com três colegas o estúdio Tridente Animación, no qual trabalhou durante dez anos em séries de televisão e longas-metragens.

Durante os primeiros anos da formação artística conheceu Juanjo Guarnido e decidem apresentar um projeto em França: “Blacksad”, um policial protagonizado por um gato detetive. A saga tornou-se um best-seller mundial, traduzido em mais de vinte línguas e venceu alguns dos mais prestigiados prémios do sector.

Já Teresa Valero começou no mundo da animação onde trabalhou como artista de storyboard e layout em longas-metragens e séries de televisão. Juntamente com Juan Díaz Canales, fundou o estúdio Tridente Animation.

A espanhola começou a escrever guiões para banda desenhada e criou em parcerias com outros artistas as obras “Brujeando”, “Curiosity Shop” e “Gentlemind”. A primeira aventura a solo, “Contrapaso”, um thriller cómico sobre a Espanha que a ditadura quis silenciar, foi aclamado pela crítica e pelo público.

A próxima edição da Comic Con Portugal decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.