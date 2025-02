O julgamento do rapper A$AP Rocky está a entrar na fase final com os advogados a apresentarem as alegações finais na quinta-feira, num caso em que é acusado de ter disparado contra A$AP Relli.

Com Rihanna e os dois filhos a olharem da plateia, um procurador do julgamento de Rakim Meyers, conhecido como A$AP Rocky, disse aos jurados, durante o seu argumento final, que eles têm “uma pergunta crítica” por responder.

“Era uma arma verdadeira ou uma arma falsa?” disse o procurador-adjunto Paul Przelomiec. “Nada mais está em disputa”.

O advogado de acusação disse que a estrela de rap disparou contra o antigo amigo Terell Ephron, conhecido no mundo da música como A$AP Reli, numa rua de Hollywood em 2021 e argumentou que Rocky era simplesmente e inegavelmente culpado de dois crimes de agressão com uma arma de fogo semiautomática.

A defesa, cujas alegações finais começaram na tarde de quinta-feira, diz que a arma era um adereço que dispara apenas cartuchos vazios e que Rocky usou num videoclipe e que levou para segurança.

O advogado de Rocky, Joe Tacopina, disse que o acusador, que é a testemunha principal, é “um mentiroso patológico furioso” que “cometeu perjúrio uma e outra e outra e outra vez”.

Rocky, a estrela da música nomeada para um Grammy, magnata da moda e ator, é o parceiro de longa data de Rihanna, que tem assistido esporadicamente ao julgamento.

Pela primeira vez, trouxe os dois filhos que têm em comum - RZA Athelston Mayers, de 2 anos, e Riot Rose Mayers, de 1 ano - para a sala de audiências, de forma discreta mas dramática, poucos minutos após a apresentação do procurador.

Durante um intervalo, Rocky caminhou pelo corredor, passando pelos jurados, segurando o filho mais novo. Rihanna regressou ao tribunal após o intervalo para almoço sem as crianças.

É provável que os jurados comecem a deliberar na sexta-feira. Rocky pode enfrentar até 24 anos de prisão se for condenado.

A fase de depoimentos terminou na terça-feira, quando Rocky e os seus advogados disseram ao juiz que ele não iria depor.

O caso da acusação assenta, em grande medida, na credibilidade do homem que Rocky alegadamente terá disparado. A$AP Relli tornou-se amigo de Rocky no liceu de Nova Iorque.

Ambos eram membros de um grupo de criativos chamado A$AP Mob.

Relli explicou numa audiência anterior, há vários meses, que tinha partilhado com o rapper que sentia que Rocky, agora famoso, tinha esquecido os antigos colegas do seu coletivo musical fundado em Nova Iorque em 2008.