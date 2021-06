Os suspeitos do homicídio do 'rapper' Mota Jr. começam hoje a ser julgados no tribunal de Sintra, depois de, na fase de instrução, uma das arguidas ter sido ilibada da morte do artista e responder apenas por roubo.

O Ministério Público acusou João Pedro Luizo, alegado mentor do crime, Édi Barreiros, Fábio Martins e Catarina Sanches de terem cometido, em coautoria, os crimes homicídio qualificado, sequestro, roubo e furto e ainda profanação de cadáver, este último crime imputado a três dos arguidos. Fábio Martins responde também por detenção de arma e munições proibidas. Na fase de instrução do processo, o juiz retirou as acusações de homicídio, sequestro e furto imputados a Catarina Belo, que agora, em julgamento, vai responder por roubo. David Mota ('rapper' Mota Jr.) foi morto aos 28 anos, a 14 de março de 2020, no Cacém, e o seu corpo foi encontrado numa zona descampada em Sesimbra dois meses depois. Segundo a acusação, a vítima sofreu, junto ao prédio onde residia, várias agressões violentas e graves lesões traumáticas cranianas que lhe provocaram a morte. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram