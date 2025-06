A data do julgamento foi revelada na segunda-feira pelo jornal Expresso, estando previstas duas audiências nos dias 2 e 9 de outubro. Segundo o semanário, o ator, que nega as acusações, prescindiu da fase de instrução do processo.

Carloto Cotta, 41 anos, é acusado pelo Ministério Público de nove crimes, entre os quais de coação sexual e violação na forma consumada, importunação sexual, sequestro, na forma agravada, e injúria.

À agência Lusa, a advogada da alegada vítima disse que "ainda é prematuro dizer" se a queixosa vai prestar declarações em tribunal, uma vez que já deixou um depoimento gravado, no processo do Ministério Público, e que está ainda a "tentar curar o trauma".

Segundo a advogada, o pedido de indemnização cível, por danos patrimoniais e não patrimoniais, ronda os 40.000 euros.

Os factos remontam a maio de 2023 e ocorreram na casa de Carloto Cotta, em Colares, no concelho de Sintra, envolvendo uma mulher que o ator conhecera meses antes.

No auto da acusação, a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público alega que o ator manteve a mulher fechada em casa durante várias horas, privando-a "de liberdade ambulatória e de decisão", constrangeu-a "por meio de força física" a um ato sexual não consentido e contra a vontade dela e "agiu ainda com os propósitos, concretizados, de molestar o corpo e a saúde" da vítima.

Segundo as descrições da acusação, ao tentar fugir da residência de Carloto Cotta, a mulher saltou de uma janela para a via pública em busca de auxílio junto a pessoas que se encontravam nas imediações, tendo sofrido "um hematoma na cabeça, equimoses e arranhões no antebraço direito".

Carloto Cotta, que nasceu em França em 1984, estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais e trabalhou sobretudo em cinema e televisão. Protagonizou “Arena” (2009), de João Salaviza, “Diamantino” (2018), de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, ou “Banzo” (2024), de Margarida Cardoso.

Entrou ainda em filmes de Miguel Gomes, Margarida Gil e Diogo Costa Amarante, nas telenovelas “Santa Bárbara”, “A impostora” e “Laços de Sangue” e nas séries “O Americano” e “Casa Abrigo”, esta ainda por estrear.