A Sony Music Portugal e Julinho KSD, em parceria com a Mission To Escape, anunciaram "Escape Room - O Assalto - by Julinho KSD". "Um escape room pioneiro em todo o mundo, dedicado e inspirado na vida de Julinho KSD, no seu percurso musical e no álbum de estreia 'Sabi na Sabura'", frisa a editora.

O espaço abre no próxima dia 22 de outubro e os bilhetes já se encontram em pré-venda. Pode consultar todas as informações no site especail do escape room - veja aqui.

"Sabi na Sabura", o álbum de estreia de Julinho KSD, foi editado a 24 de Setembro. Segundo a Sony Music Po nome do álbum significa algo como "estar bem na vida", expressão que traduz um contentamento natural quando se trabalha para alcançar um objectivo.