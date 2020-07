A cantora brasileira Fafá de Belém e o fadista José Gonçalez atuam juntos no dia 2 de outubro, no palco Santa Casa, onde toca no mesmo dia o guitarrista Custódio Castelo e para o qual já fora anunciada Mariza.

Fafá de Belém editou um álbum de fado em 1992, “Meu Fado”, produzido por Mário Martins, em que gravou, entre outros, “Canção Grata”, “Canoas do Tejo” e “Nem às Paredes Confesso”. José Gonçalez está a celebrar 30 anos de carreira.

No dia seguinte atua neste palco o pianista Júlio Resende. Depois do disco “Amália por Júlio Resende” (2013), o pianista volta a homenagear a fadista, “desta vez numa Carta Aberta em forma de concerto, em ano do centenário de Amália Rodrigues (1920-1999)”, segundo a organização.

No palco Santa Maria Maior atuam, no dia 2, Diogo Rocha, Sónia Santos, Beatriz Felizardo e Jaime Dias. No dia seguinte, sobem a este palco Pedro Galveias, Victor Miranda, Conceição Ribeiro e Ana Marta, distinguida em 2011 com o Prémio Amália/Revelação.