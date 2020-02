Na sua nova série, "Justin Bieber: Sessions", o cantor tem recordado alguns dos momentos da sua carreira, incluíndo as situações menos boas.

No episódio da última semana, Justin Bieber confessou que experimentou marijuana quando tinha 13 anos, revelando que a pressão o levou a consumir mais drogas. "Era novo. A minha experiência passava-se à frente das câmaras e tinha um nível de exposição diferente. Comecei a dar valor às coisas erradas, nesta indústria, porque as abanavam à minha frente", recordou.

"Estive a morrer (...) As pessoas não têm ideia de quão sério se tornou", confessou o cantor. No episódio, Justin Bieber explica que fez um pedido a Deus: "Disse a mim mesmo: 'Deus, se existes, faz com que eu deixe de tomar estes comprimidos e tudo o mais, que eu faço o resto do trabalho'".

"Larguei isso tudo mas nunca fui até à raiz do problema. Por isso, voltei ao início, como a maioria das pessoas", confessou.