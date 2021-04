Justin Bieber apresentou as canções do seu novo álbum no topo do Hôtel de Crillon, em Paris, com vista para Torre Eiffel. O concerto foi transmitido em direto e pode ser visto na conta de Youtube do artista canadiano.

"Contra o cenário de fazer cortar a respiração da Cidade das Luzes, e das ruínas exuberantes de um hotel parisiense vazio, mas majestoso, Justin Bieber trouxe 'Justice' à vida com cinco atuações impressionantes, quatro das quais são estreias ao vivo. Com os fãs a ansiar por ver Bieber a apresentar-se ao vivo, o especial irá trazê-los diretamente para o seu mundo e dar-lhes um vislumbre íntimo de como este novo álbum poderoso soa ao vivo", resume a Universal Music Portugal em comunicado.

"Hold On", "Somebody", "Off My Face", "Unstable" e "2 Much" fizeram parte do alinhamento.

Veja o concerto: