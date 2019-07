Os advogados do rapper Marcus Gray argumentaram que “a batida e a linha instrumental apresentada em metade da música ‘Dark Horse’ são, substancialmente, semelhantes às de ‘Joyful Noise’”, cita a AP.

Em defesa, os advogados de Katy Perry disseram que “as partes da música em questão representam o tipo de elementos musicais simples que, sujeitos a avaliação de direitos autorais, podem prejudicar todos os compositores”.

Christine Lepera, advogada da artista, afirmou que “os compositores estão a tentar construir conjuntos de música, num alfabeto musical que deve ser acessível a todos”.

No entanto, o júri discordou e definiu que as batidas da música “Joyful Noise” são, suficientemente, originais para serem protegidos pelos direitos autorais.

“Dark Horse”, com uma nomeação para um Grammy, em 2015, constituiu o repertório de Katy Perry na sua performance, no mesmo ano, no intervalo da final de futebol americano, o Super Bowl.

Ouça as duas canções:

* Notícia atualizada às 14h12