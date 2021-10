Esta semana, os Basilda apresentam ao vivo o disco "Keep On Dancing". O trio sobe esta sexta-feira, dia 8 de outubro, ao palco do Auditório CCOP, no Porto, e atua a 11 de outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Na cidade Invicta, à voz e percussões de Cece, aos sintetizadores de Goldmatique (Leonardo Pinto) e às guitarras groovy de Jonny Abbey, vair juntar-se, GB. Já em Lisboa, a convidada será Isaura.

"Os concertos serão a materialização em palco de todo um universo chamado Basilda. Vão ser apresentadas as 11 canções de 'Keep On Dancing', muitas delas em estreia absoluta, e serão também reveladas músicas nunca antes editadas. Arranjos musicais exclusivos, um acompanhamento visual de video mapping (com a assinatura de Grandpa’s Lab), e um desenho de luzes muito especial", fria o coletivo de dança em comunicado.