Depois do EP homónimo, editado em 2023, os Marquise editam o primeiro álbum esta semana. "Ela Caiu", do qual fazem parte os singles "Passado" e "Fauno", é editado na sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

Formada por Mafalda Matos (voz), Miguel Azevedo (baixo), Matias Ferreira (bateria) e Miguel Pereira (guitarra), a banda propõe rock cantado em português que será levado aos palcos a partir de março.

O grupo atua a 21 de março no Auditório CCOP, no Porto, a 27 de março no Musicbox Lisboa, na capital, a 10 de abril no Teatro Aveirense, em Aveiro (atuação integrada no Ciclo Novas Quintas), e a 18 de abril na BlackBox do CAAA, em Guimarães.

A pré-venda da edição em vinil de "Ela Caiu" dá direito aos portes de envio (válido só em Portugal) ou a uma entrada para o concerto no Porto ou para o concerto em Lisboa.