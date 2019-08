A par com a exposição, e tal como Keith Haring fez na década de 1980, o trabalho do artista “sai para a rua e vai ter com as pessoas, ou melhor, vai andar de comboio entre Cascais e Lisboa e vai transformar a estação de Cascais numa galeria de arte”.

A organização convidou o artista português AkaCorleone para “metamorfosear o exterior e interior de uma carruagem de comboio com padrões inspirados na arte de Haring, mas com um design original”.

No dia 3 de setembro, AkaCorleone irá pintar ao vivo, no CascaiShopping, uma réplica de uma carruagem de comboios. Além disso, a estação de Cascais “será decorada com imagens alusivas à obra de Keith Haring”.

Keith Haring, que morreu aos 31 anos, foi um artista e ativista, contemporâneo de Jean-Michel Basquiat e Kenny Scharf, cujo trabalho se desenvolveu fora de galerias e museus, nas ruas, no metro e em espaços alternativos.

O seu trabalho caracteriza-se por linhas fortes que formam bonecos e cães. Em 1986, abriu uma loja em Nova Iorque, que considerava uma extensão do seu trabalho, onde vendia t-shirts, posters e imanes com as imagens que criava.

Com a loja, lê-se no site oficial do artista, Keith Haring queria tornar a sua arte acessível a mais pessoas.

Entre 1982 e 1989 criou mais de 50 obras de arte pública, muitas das quais com mensagens de cariz social e criadas para hospitais ou orfanatos, em vários locais do mundo.