Conhecido por participações em séries como "Insecure", "Supernatural", "The Flash" e "Como Defender um Assassino", Kendrick Sampson partilhou nas suas redes sociais um vídeo onde mostra a ação da polícia contra vários participantes de uma manifestação do do movimento Black Lives Matter.

Segundo o site Deadline, o ator foi atingido por balas de borracha no passado sábado, enquanto os polícias de Los Angeles tentavam dispersar a multidão.

Na sua conta no Instagram, Kendrick Sampson conta que foi atingido quatro vezes. "Já me magoei e fui atingido por um bastão", acrescentou.