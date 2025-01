Doechii, artista revelação de 2024, começou 2025 com uma prenda para os fãs. Esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, a cantora revelou o videoclipe de "Denial Is a River", um dos principais temas da mixtape "Alligator Bites Never Heal".

O vídeo, que conta com realização de Carlos Acosta e James Mackel, é inspirado nas clássicas sitcoms dos anos 1990, como "Family Matters" e apresenta a rapper como a protagonista da sua própria série. Zac Fox, SiR, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, Baby Tate são alguns dos convidados especiais.

O videoclipe de "Denial Is a River", que combina humor e drama, foca-se em temas como a traição, sucesso, saúde mental e os desafios da indústria da música.

Veja aqui o vídeo.