O ator americano Kevin Spacey declarou-se inocente de sete novas acusações de agressão sexual no Reino Unido esta sexta-feira, meses após negar outras acusações semelhantes.

Spacey, de 63 anos, está a ser processado por agredir um homem sexualmente entre 2001 e 2004, e compareceu por videoconferência à audiência no Tribunal Southwark, de Londres.

O ator de Hollywood é acusado de ter forçado a alegada vítima "a ter relações sexuais não consensuais", declarou a Procuradoria em novembro passado, quando autorizou a polícia a acrescentar as novas acusações à sua já longa ficha criminal que vão ser julgadas.

O vencedor de dois Óscares — por "Beleza Americana" (1999) e "Os Suspeitos do Costume" (1995) — já está sob julgamento num tribunal britânico por alegadas agressões sexuais a três homens entre 2005 e 2013, quando era diretor do prestigiado Teatro Old Vic, de Londres.

No total, incluindo o caso de novembro, o ator enfrenta agora 12 acusações relacionadas com denúncias de agressão sexual contra quatro homens, que teriam ocorrido entre 2001 e 2013.

Marcado para junho e com duração prevista de um mês, o julgamento do ator abordará todos esses casos.