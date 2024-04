Escrito e ilustrado pela autora como “uma aventura por toda a diversidade que o mundo tem a oferecer”, “Todos Contam”, publicado em Portugal pela Lilliput com tradução de João Reis, recebeu o prémio “António Torrado - Menção honrosa”, que distingue o livro que mais se destaca em todas as categorias a concurso.

A obra premiada é entendida pelo júri do Observatório de Leitura como “um estímulo para o raciocínio matemático e para a literacia”, realçando o facto de o resultado ser um “livro-jogo, informativo, cuidado e com humor, cujo tema se encontra alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”.

De acordo com o município de Pombal, no distrito de Leiria, neste segundo ano do prémio foram recebidos 103 títulos de 34 editoras e edições de autor. Entre estes foram atribuídos 31 Selos Caminhos de Leitura e indicadas três sugestões de leitura.

Na categoria Distinção, que destaca os dez melhores livros do ano, o Observatório escolheu “Debaixo da mesma Lua”, de Jimmy Liao, “Haja paciência, de Gonçalo Viana, “Os migrantes”, de Marcelo Simonetti, “Olho de lince - A incrível história da família Malapata”, de Álvaro Magalhães, “Bem-vindos ao sul”, de Marianne Kaurin, “Cá te espero e outras histórias”, de António Torrado, “Se eu abrir esta porta agora…”, de Alexandre Rampazo, “O cão que Nino não tinha”, de Edward van de Vendel, “O lago dos suínos”, de James Marshall, e “Aquele Natal inteiro e limpo”, de José Gardeazabal.

Além destes, foram escolhidos para o selo Seleção “os 20 livros essenciais que não podem faltar em qualquer biblioteca”.

Caminhos de Leitura atribuirá ainda o selo Brasil, prémio a anunciar na 21.ª edição do Encontro de Literatura Infantojuvenil Caminhos de Leitura, que acontece em Pombal de 13 a 15 de junho deste ano.

O Selo Caminhos de Leitura distingue obras de literatura para a infância e a Juventude, numa iniciativa do Observatório de Leitura, criado no âmbito do Encontro de Literatura Infantojuvenil Caminhos de Leiria, organizado anualmente pelo município de Pombal.