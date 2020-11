Ao contrário do que estava previsto, este ano, devido à pandemia da COVID-19, os MTV Europe Music Awards não viajaram até à Hungria para celebrar o melhor que se fez na música nos últimos 12 meses. Como alternativa, o canal preparou uma cerimónia virtual e a partir de vários locais de todo o mundo.

Os BTS foram os protagonistas cerimónia dos MTV EMAs, que decorrer num "super estádio" virtual entre Londres e Budapeste. O grupo de k-pop começou por conquistar o prémio de Melhor Canção com o single "Dynamite", vencendo também na categoria de Melhor Grupo - 5 Seconds of Summer, BLACKPINK, Chloe x Halle, CNCO e Little Mix também estavam nomeados.

A banda conquistou ainda o prémio de Melhor Direto Virtual, nova categoria dos MTVEMAs, e de Melhores Fãs.

Lady Gaga, que partiu na frente da corrida com sete nomeações, foi uma das vencedoras da noite, apesar de ter deixado escapar a maioria das estatuetas. A artista norte-americana conquistou o EMA de Melhor Artista, uma categoria disputada por Dua Lipa, Harry Styles, Justin Bieber, Miley Cyrus e The Weeknd.

Já o prémio mais cobiçado da noite, o de Melhor Vídeo, foi para DJ Khaled com "POPSTAR", com Drake e Justin Bieber. Billie Eilish ("everything i wanted"), Cardi B ("WAP", com Megan Thee Stallion), Karol G ("Tusa", com Nicki Minaj), Lady Gaga & Ariana Grande ("Rain On Me"), Taylor Swift ("The Man") e The Weeknd ("Blinding Lights") também estavam nomeados.

As anfitriãs dos MTV EMAS 2020, as Little Mix, foram as eleitas na categoria de Melhor Pop e Cardi B foi a mais votada na categoria Melhor Hip-Hop. Já os Coldplay venceram o Melhor Rock e Doja Cat foi galardoada com o troféu de Melhor Novo Artista - BENEE, DaBaby, Jack Harlow, Roddy Ricch e YUNGBLUD também estavam nomeados ao prémio dos MTV Europe Music Awards.

Apesar de não ter vencido na categoria que premeia os novos talentos, YUNGBLUD venceu a estatueta de Best Push - AJ Mitchell, Ashnikko, BENEE, Brockhampton, Conan Gray, Doja Cat, Georgia, Jack Harlow, Lil Tecca, Tate McRae e Wallows também estavam na corrida.

Depois de ter conquistados vários prémios nos MTV EMAs com os Paramore, Hayley Williams venceu um novo troféu pela sua carreira a solo. A artista norte-americana conquistou o prémio de Melhor Artista/Grupo Alternativo - blackbear, FKA twigs, Machine Gun Kelly, The 1975 e twenty one pilots estavam também nomeados.

David Guetta, que protagonizou uma das atuações da noite, somou mais um galardão à sua lista. O DJ e produtor venceu na categoria de Melhor Artista/Grupo de Música Eletrónica, derrotando Calvin Harris, Kygo, Marshmello, Martin Garrix e os The Chainsmokers.

Este ano, os MTV EMAs contaram ainda com três novas categorias: Karol G venceu o prémio de Melhor Artista Latino; "I Can't Breathe", de H.E.R., ganhou na categoria Vídeo Pelo Bem ; e o prémio de Melhor Direto Virtual foi para os BTS.

A cerimónia

Este ano, os MTV EMAs foram diferentes, uma vez que o evento de celebração da música global foi filmado em vários locais, incluindo a estreante Hungria e Londres. O espetáculo contou com atuações de vários artistas e "celebrou o poder da música em 2020", frisou o canal em comunicado.

As Little Mix apresentaram o espetáculo e brindaram os fãs com uma performance de "Sweet Melody", envergando um figurino de cetim branco, com um esquadrão de dançarinos e contorcionistas filmados a partir de Londres. "Mantendo-se fieis à alta tecnologia utilizada na edição deste ano, as destemidas superstars pop femininas deram corpo à realidade aumentada, surgindo no topo de uma pirâmide de inspiração inca com um toque moderno", explica a MTV.

Veja a abertura da cerimónia:

A rapper Doja Cat deu início ao espetáculo rastejando de um set de TV para um palco de margaridas e relva, ao som do seu sucesso “Say So”.

Seguiu-se a atuação de Jack Harlow, que apresentou o tema "What's poppin'".

Sam Smith, a partir de Londres, apresentou "Diamonds", single que faz parte do seu último álbum, "Love Goes", editado na última sexta-feira do mês de outubro.

Já o DJ e produtor David Guetta, que se encontrava nomeado em duas categorias nos MTV EMAs 2020– Best Electronic e Video for Good (por "Let's Love", em colaboração com Sia) - fez a festa num palco construído na piscina do Széchenyi Bath, em Budapeste, um dos maiores banhos termais da Europa.

Alicia Keys protagonizou uma das atuações mais aplaudidas (virtualmente) da noite. No 'palco' dos MTV EMAs, a cantora apresentou o tema "Love Looks Btter" e viajou com o seu piano por Los Angeles, nos EUA, à noite, utilizando, inicialmente, uma máscara cravejada que cobria todo o seu rosto.

YUNGBLUD, galardoado com o EMA de Best Push apresentado por Dave Grohl, cantou um medley dos seus hits "Cotton Candy" e "Strawberry Lipstick" a partir do histórico Roundhouse de Londres. O cantor, compositor e multi-instrumentalista britânico ofereceu uma atuação clássica com um toque moderno, enquanto voava pelo local até se reunir com a sua banda com um insuflável vermelho gigante e pontiagudo.

DaBaby, Karol G, Tate McRae, Maluma, YUNGBLUD e Zara Larsson também atuaram na cerimónia dos MTV EMAs.

O evento contou também com participações especiais de Anitta, Anne-Marie, Madison Beer, Lewis Hamilton, Winnie Harlow, Aya Nakamura, Rita Ora, Roman Reigns, Bebe Rexha e Big Sean, tendo incluído um tributo dedicado à lenda do rock Eddie Van Halen com a participação de Tom Morello, St. Vincent e Taylor Hawkins.

O Pré-Show oficial dos MTV EMAs 2020 ofereceu as atuações de Madison Beer, Why Don’t We e 24KGoldn.

VENCEDORES:

MELHOR VÍDEO

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake - VENCEDOR

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding Lights

MELHOR ARTISTA

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga - VENCECORA

Miley Cyrus

The Weeknd

MELHOR CANÇÃO

BTS – Dynamite - VENCEDORES

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don't Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

MELHOR COLABORAÇÃO

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj - VENCEDORAS

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I'm Ready

MELHOR ARTISTA POP

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix - VENCEDORAS

MELHOR GRUPO

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS - VENCEDORES

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MELHOR NOVO ARTISTA

BENEE

DaBaby

Doja Cat - VENCEDORA

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

MELHORES FÃS

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

MELHOR ARTISTA LATINO

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G - VENCEDORA

Maluma

Ozuna

MELHOR GRUPO ROCK

Coldplay - VENCEDORES

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

MELHOR ARTISTA HIP HOP

Cardi B - VENCEDORA

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

MELHOR ARTISTA/GRUPO DE MÚSICA ELETRÓNICA

Calvin Harris

David Guetta - VENCEDOR

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

MELHOR ARTISTA/GRUPO ALTERNATIVO

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams - VENCEDORA

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

VÍDEO PELO BEM

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let's love

Demi Lovato - I Love Me

H.E.R. – I Can't Breathe - VENCEDORA

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

BEST PUSH

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD - VENCEDOR

MELHOR DIRETO VIRTUAL

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream - VENCEDORES

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone - Nirvana Tribute