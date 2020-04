O evento que antecedeu o "One World: Together at Home" arrancou às 19h00 com imagens de todo o mundo. A atriz Jameela Jamil foi a primeira anfitriã, agradecendo a todos os profissionais de saúde que têm estado na frente do combate à COVI-19.

Lady Gaga, responsável pela curadoria do evento mundial, acompanhou o início da iniciativa em direto na sua conta no Instagram e não conseguiu esconder as emoções. Em lágrimas, a cantora mandou um abraço para todo o mundo. "O mundo é um lugar especial e estamos todos juntos em casa, num só mundo (...) Adoro-vos e sinto que vocês sintam um grande abraço de todo o mundo. O que é bonito neste espetáculo é que sinto que todos nos abraçamos. Desde pequena que queria fazer as pessoas felizes e não sabia o motivo, acho que hoje conquistei isso", frisou.

Veja o vídeo:

Adam Lambert, Andra Day, Black Coffee, Charlie Puth, Eason Chan, Hozier & Maren Morris, Hussain Al Jassmi, Jennifer Hudson, Jessie Reyez, Kesha, Lang Lang e Liam Payne foram os primeiros a abrir a emissão de seis horas que antecedeu o festival principal.

Ao longo da transmissão online, dezenas de artistas, a partir das suas casas, cantaram alguns dos seus maiores sucessos e deixaram mensagens para todo o mundo.