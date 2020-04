"Cada vez tenho mais orgulho de fazer parte desta novela/ instalação" coiso que é 'Como É Que O Bicho Mexe'. Ontem, estes dois, Bruno Nogueira e Albano Jerónimo, levaram a cabo um dos momentos mais épicos de humor dos últimos anos. Não aconteceu num palco, nem num programa de TV; aconteceu nos encolhidos ecrãs de mais de 65 mil telemóveis. Houve intensidade dramática, meta-comentário e as nádegas do Albano", frisou Nuno Markl na sua conta no Instagram.

"Não esquecerei também, mais tarde, o momento em que a Catarina Furtado corre em minha defesa, dizendo a Bruno: 'O Markl está sempre a alimentar a amizade dele contigo e a dizer o bom amigo que és. O que fazes tu para alimentar a amizade com o Markl?'. Ao que Bruno responde: 'Por exemplo, quando ele me diz ‘obrigado’, eu respondo ‘de nada’.” E eu a ver a palheta entre Bruno e Catarina e a pensar: a sorte que tenho em ter como amigos estas duas pessoas, que parecem de planetas tão diferentes, mas aqui estamos todos juntos, agora, a partilhar o planeta Bicho", acrescentou.