"Last Christmas" celebra este mês 35 anos. Para festejar o aniversário, foi lançado no canal de Youtube dos Wham! uma versão restaurada, em 4k, do videoclip original. As imagens foram cedidas pelo realizador Andy Morahan, de acordo com a revista Rolling Stone.

O videoclip do clássico de Natal foi gravado em 1984, na Suíça, e é protagonizado pelos membros dos Wham!, George Michael e Andrew Ridgeley, e conta com a participação da modelo Kathy Hill.

Veja o vídeo: