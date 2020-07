De acordo com a organização, uma iniciativa do galerista Manuel Santos (Galeria Filomena Soares), em parceria com a Veritas Art Auctioneers, as obras são provenientes da Colecção Manuel Santos e Filomena Soares.

Carlos Correia, Carmen Calvo, Cristina Ataíde, Daniel Blaufuks Eduardo Nery, Graça Morais, Helena Almeida, João Louro, Noronha da Costa, Paula Rego, Pedro Proença, Ricardo Valentim, Rita GT, Suzanne Themlitz, Tatiana Medal, Vasco Araújo e Vespeira são alguns dos artistas representados nos lotes.

Os fundos resultantes da venda dos 162 lotes serão inteiramente entregues à Fundação para apoiar projetos de investigação da COVID-19.

“A ligação a Universidades de ponta a nível internacional determinou a escolha da Champalimaud como instituição que beneficiária da venda de obras”, justificou o galerista, citado num comunicado da leiloeira.

O leilão terá lugar na quinta-feira, pelas 21:00, na Veritas Art Auctioneers, em Lisboa, numa sessão sem audiência, com participação feita por telefone, ordem de compra ou ´live bidding´.