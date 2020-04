A ação, designada "Leituras ao Ouvido", decorre todos os dias úteis, a partir das 16h00, e tem por objetivo manter a ligação da Casa Fernando Pessoa com o público, através da poesia, em complemento com a partilha quase diária de poemas nas redes sociais Facebook e Instagram desta instituição do município.

"A pensar naqueles que estão afastados destas redes, alargou-se a distribuição de poemas e textos curtos ao telefone. Mediante uma inscrição, por chamada ou ‘sms’, é possível receber, no dia ou dias seguintes, uma chamada para leitura de poemas ou textos curtos", escreve a Casa Fernando Pessoa, em comunicado.

"As leituras são feitas por trabalhadores da Casa Fernando Pessoa e da EGEAC, que se juntaram voluntariamente a este projeto. Apesar de se tratar de uma iniciativa da Casa Fernando Pessoa, os textos lidos são de livros que estão em casa de cada leitor: nem sempre poesia, nem sempre Pessoa.

As inscrições podem ser feitas através do número 914342537, das 10h00 às 14h00, de cada dia útil, indica a Casa Fernando Pessoa.

"Como as comunicações se baseiam muito nas redes sociais, faz-se o pedido de que se passe a palavra a quem, estando longe, possam estas leituras servir para aliviar os dias", conclui o comunicado da Casa Fernando Pessoa (#ligadospelapoesia).