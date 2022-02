Em 2010, o tema "Ibiza For Dreams" tornou-se um sucesso mundial. O single de Diego Miranda chegou aos tops nacionais e foi banda sonora de centenas de festas em todo o mundo.

A canção do DJ e produtor português conta com a participação de Liliana Almeida, concorrente de "Big Brother Famosos", da TVI.

Na gala do reality show do passado domingo Liliana Almeida foi desafiada a participar no segmento "Curva da Vida" e recordou o lançamento de "Ibiza For Dreams"

A cantora relembrou também a sua passagem pela girlband NonStop. "Tiraram-nos muita coisa que era nossa por direito. Enganaram-nos muito. Foi duro", confessou.

As NonStop nasceram em 2001. "Ao Limite Eu Vou" foi o principal sucesso da banda de Liliana Almeida, Andrea Soares, Kátia Moreira, Ana Rita Reis e Fátima Sousa