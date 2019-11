Cinco anos depois, James Blunt regressa a Portugal para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa. O artista britânico sobe ao palco da sala lisboeta no dia 9 de junho.

O músico vai apresentar o seu mais recente álbum de originais, "Once upon a mind". Segundo a promotora, o concerto de 2020 será o quinto de James Blunt em Portugal.

O músico britânico é conhecido especialmente por "You're beautiful". "Goodbye my lover", "Same mistake", "Wiseman" e "1973" são outros dos sucessos do cantor.