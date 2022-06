Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, o festival regressa aos relvados do Parque Corgo e ao auditório exterior do Teatro Municipal, com uma “forte aposta na música portuguesa”, numa iniciativa da Câmara de Vila Real, com programação da promotora Rock With Benefits e produção da Rd Systems.

Esta edição tem “um sabor especial que pretende celebrar o reencontro entre o público e a música ao vivo em ambiente de festa”, como divulgou a organização, em comunicado.

A edição de 2022 do Rock Nordeste tem em cartaz IKOQWE, PAUS, Marta Ren, NBC e DJ Kitten, Lena D’Água, Surma, Filho da Mãe, GROGNation e Nuno Calado DJ.

O festival Rock Nordeste soma sete edições neste formato, mas celebra 30 anos desde os primeiros concertos, em 1992, “na altura como concurso de bandas de garagem”.

Segundo a organização, “cerca de 30 mil pessoas passaram pelos relvados do parque Corgo”, em 2019, a última edição antes da pandemia, que obrigou ao cancelamento do festival nos dois últimos anos.

A organização destaca que, “juntando o ambiente urbano com os relvados do Parque Corgo, a cidade [de Vila Real] transforma-se nestes dias numa verdadeira celebração da música onde várias gerações convivem, dançam e conhecem novas sonoridades”.

“O Rock Nordeste é um festival para toda a família, o mote perfeito para visitar a região, juntando-se a outros atrativos como as belíssimas paisagens do Alto Douro Vinhateiro, do Parque Natural do Alvão, e todo o património histórico, cultural e gastronómico existente”, salienta.

Ao longo dos últimos anos, “meia centena de artistas” já passara por este festival, “incluindo nomes como Orelha Negra, Linda Martini, Capicua, Sean Riley & The Slowriders, Dead Combo, Manel Cruz, Conan Osíris, Bonga, Sensible Soccers, entre muitos outros nomes da música nacional”.

O Festival Rock Nordeste tomou em 2014 um novo espaço no coração da cidade de Vila Real, movendo-se do Complexo de Codessais para o Parque do Corgo, mas continuando ao sabor do Rio Corgo, um dos ex-libris da cidade transmontana.

A 24 e 25 de junho a aposta mantém-se nos Palco Parque e Palco Teatro, com a organização a defender que “esta localização criou uma nova dinâmica que tem vindo a refletir-se em grandes enchentes de público, consolidando uma identidade que funde a natureza com a cidade”.

O Parque Corgo tem cerca de 30 hectares com relvados naturais que circundam lateralmente o Teatro de Vila Real, que tem um auditório exterior que será palco de “dois dos maiores espetáculos musicais do festival Rock Nordeste”.