Uma árvore tropical descoberta na floresta de Ebo, na República dos Camarões, foi batizada com o nome do ator Leonardo DiCaprio, ativista ambientalista da preservação da floresta, anunciaram os cientistas do jardim botânico britânico de Kew esta quinta-feira (6).

Os investigadores de Kew, imensa instalação localizada no Oeste de Londres, e os seus colaboradores de todo o mundo nomearam oficialmente mais de 200 novas espécies de plantas e fungos.

Entre essas espécies, que vão desde uma planta de tabaco mortal até uma orquídea que cresce em total ausência de luz, encontra-se a Uvariopsis Dicaprio.

Esse árvore de quatro metros de altura com um tronco de grandes flores amarelo-verdes foi descoberta na floresta de Ebo, situada no norte de Douala, a capital económica de Camarões.

A árvore recebeu o nome do ator, que em 2020 se juntou à organização "Re:wild" para evitar o corte de mais de 68 mil hectares de floresta para a produção de madeira.

O governo dos Camarões anulou essa decisão em agosto de 2020, para satisfação dos ambientalistas que sinalizaram a presença de primatas em risco de extinção nesta floresta virgem.