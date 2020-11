A Associação Abraço vai realizar esta terça-feira, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta Contra a SIDA, uma gala digital que será apresentada por Leonor Poeiras. "Embora neste momento se viva uma situação sem precedentes devido ao COVID-19, a mensagem e o propósito da Gala Abraço não podem ser silenciados e por isso, a Associação Abraço vai promover, no dia 1 de dezembro às 21 horas, a Pocket Gala Abraço que este ano se traduz num evento digital que irá permitir uma viagem pelo mundo do transformismo", pode ler-se no comunicado.

O evento vai contar com a atuação do habitual Diretor Artístico do evento, Deborah Kristall e da vencedora da Melhor Atuação da Noite da Gala Abraço 2019, Laysa Star. O espetáculo terá ainda atuações musicais de Blaya e Fado Bicha e conta com o contributo de várias personalidades como Cláudio Ramos, Fafá de Belém, Catarina Raminhos, Sónia Tavares, Pedro Barroso, Paula Lobo, Pedro Ribeiro, Inês Gonçalves e José Raposo, entre outras.

Para assistir ao evento digital, basta comprar o bilhete que tem o custo de 1 euro no site - veja aqui. O valor angariado irá reverter para os projetos da Associação Abraço que "desta forma continuará a assegurar a resposta diária de apoio às pessoas que vivem com infeção VIH/SIDA e respetivas famílias".