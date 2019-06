The Black Keys editaram esta sexta-feira, dia 28 de junho, o seu nono álbum de estúdio. "Let’s Rock" é o primeiro álbum em cinco anos e marca o regresso "ao rock mais directo dos primeiros tempos" da banda composta por Dan Auerbach e Patrick Carney.

Segundo a Warner Music, o disco foi composto, acompanhado ao vivo e produzido por Auerbach e Carney no estúdio da Easy Eye Sound, em Nashville, e conta com coros de Leisa Hans e Ashley Wilcoxson.

Formados em Akron, Ohio, em 2001, os The Black Keys lançaram oito álbuns de estúdio: a sua estreia "The Big Come Up" (2002), seguido por "Thickfreakness" (2003) e "Rubber Factory" (2004), juntamente com os seus lançamentos na Nonesuch Records, "Magic Potion" (2006), "Attack & Release" (2008), "Brothers" (2010), "El Camino" (2011) e, mais recentemente, "Turn Blue" (2014).

Alinhamento “Let’s Rock”:

Shine A Little Light

Eagle Birds

Lo/Hi

Walk Across The Water

Tell Me Lies

Every Little Thing

Get Yourself Together

Sit Around And Miss You

Go

Breaking Down

Under The Gun

Fire Walk With Me