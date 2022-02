Depois de dois anos de interrupção, a "Tribo" tem reencontro marcado para o verão de 2022 no MEO Sudoeste. De 2 a 6 de agosto, com abertura do campismo marcada para o dia 30 de julho, a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, volta a ser o ponto de encontro de milhares de festivaleiros.

Lewis Capaldi, Morat e Giulia Be são as mais recentes confirmações. Os artistas vão atuar no Palco MEO e juntam-se aos Major Lazer, Timmy Trumpet, Pedro Sampaio, ProfJam, Bispo, Calema e Deejay Telio.

O músico britânico Lewis Capaldi e a banda espanhola Morat atuam no dia 3 de agosto. Já a brasileira Giulia Be sobe ao palco do MEO Sudoeste no dia 4.

JÁ CONFIRMADOS:

Dia 3 de agosto

Palco MEO – Lewis Capaldi, Morat, Pedro Sampaio, ProfJam

Dia 4 de agosto

Palco MEO – Major Lazer, Timmy Trumpet, Giulia Be

Dia 5 de agosto

Palco MEO – Calema, Deejay Telio

Dia 6 de agosto

Palco MEO – Bispo