"Amor'Fati" é o primeiro projeto a solo de LHAST, onde o artista se assume como voz principal. O álbum contem 10 temas, entre os quais os singles "Saturno" e "JND", com 9 Miller, e “Pluto”, com a participação de Lon3r Johny, que é o tema de apresentação do álbum.

"Além destes, destaque para os originais '2:22 (Interlude)', 'Pa’Cima', 'VI' e '11915'. O trabalho completa-se com os anteriormente lançados '2020' com Slow J; 'Render' ft. Chyna; e 'QE'. 'Amor'Fati' pode entender-se como um elogio ao destino, um fazer as pazes com todas as contrariedades que a vida trouxe, traz e pode vir a trazer", explica a Sony Music Portugal em cominicado.

"Amor'Fati" está disponível a partir em todas as plataformas digitais.

Alinhamento:

1. 2020 ft. Slow J (Prod. Charlie Beats & Lhast)

2. Saturno (prod. Charlie Beats)

3. Render ft. Chyna (Prod. Charlie Beats)

4. JND ft. 9 Miller (Prod. Ryu & Lhast)

5. 2:22 (Interlude) (Prod. Goias)

6. Pa’Cima (Prod. Reis)

7. QE (Prod. Holly)

8. Pluto ft. Lon3r Johny (Prod. Lhast & Mizzy Miles)

9. VI (Prod. Charlie Beats)

10. 11915 (Prod. Goias)