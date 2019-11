Liam Gallager foi um dos protagonistas da edição de 2019 dos MTV Europe Music Awards, que decorreram este domingo, dia 3 de novembro, no centro de congressos de Sevilha, em Espanha. Na cerimónia, que foi apresentada por Becky G, o músico foi homenageado com o primeiro galardão Ícone do Rock.

Ao agradecer o prémio, o ex-Oasis deu os parabéns à MTV. "Obrigado. Não me quero alongar muito, mas quero dar os parabéns a Sevilha por ter uma cidade adorável. Quero felicitar a MTV por reconhecer o meu brilhantismo. Obrigada pelo prémio. Fica-me bem", disse o músico.

Veja o discurso:

No final da cerimónia dos MTV EMAs, Liam Gallager subiu a palco para apresentar o single "Once". Mas a euforia total chegou quando soaram os primeiros acordes de "Wonderwall", com a multidão a cantar a uma só voz um dos temas de maior sucesso dos Oasis.

A noite acabou com uma grande ovação a Liam Gallagher que, sem rodeios, conquistou o público com a atuação mais celebrada da edição de 2019 dos MTV EMAs.

Veja a atuação: