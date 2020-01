"Considerado um dos maiores ícones da música britânica, William John Paul Gallagher, mais conhecido como Liam Gallagher, saltou para as luzes da ribalta enquanto vocalista dos Oasis, banda icónica que liderou juntamente com o irmão, Noel, durante 18 anos. Gallagher é considerado um dos elementos mais importantes do Britpop - movimento musical e cultural dos anos 1990", frisa a organização em comunicado.

Em 2017, Liam Gallagher lançaou-se a solo com "As You Were", que entrouo para o primeiro lugar do top do Reino Unido. O seu segundo e mais recente trabalho, "Why me? Why not.", conquistou o topo da tabela britânica em 2019.

O ex-vocalista dos Oasis junta-se aos já anunciados Foo Fighters e aos The National, que atuam no mesmo dia. Já Camila Cabello e Black Eyed Peas têm atuação marcada para o primeiro dia do festival (20 de junho), enquanto Post Malone sobe ao palco no último dia do festival (28 de junho).

O Parque da Bela Vista será, uma vez mais, palco do maior evento de música e entretenimento do mundo. Este ano, o Rock in Rio Lisboa conta com 14 espaços de entretenimento, desde os já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somersby Pool Parties, 7Up Slide e Chef’s Garden, aos novos ESC Online Sports Bar, Montanha-russa com realidade virtual, Game District, Rock Street Ásia, Rock in Rio Kids e uma roda gigante inovadora.

Os fãs do Rock in Rio já podem reservar o seu lugar na Cidade do Rock com os vouchers diários disponíveis na FNAC online e em todas as lojas FNAC do país, por 69 euros (o mesmo preço do bilhete diário). Recorde-se que todos os que adquiriram o Pack Experiências, poderão trocar o seu voucher pelo bilhete diário para o dia pretendido até o dia 10 de fevereiro.