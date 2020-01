Em 2004, tive a sorte de assistir ao concerto que Madonna deu no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa, para promover o álbum “American Life”, num fosso em pleno palco, a escassos centímetros da artista. Vibrei como em nenhum outro até então. No Coliseu dos Recreios, 15 anos depois, a cantora apresentou-se igual a ela própria, como sempre, mas a Madonna de hoje é uma Madonna diferente e o que perdeu em tecnologia e espetacularidade em palco ganhou em maturidade e em qualidade musical.

A digressão promocional do disco “Madame X” é um espetáculo imperdível e memorável que volta a aliar a música à dança como só a intérprete sabe fazer. O meu momento preferido do show é a interpretação de “American Life”, uma das minhas canções favoritas de Madonna. À medida que se vai insurgindo contra as contrariedades da vida moderna, chovem do teto peças de roupa que se amontoam sobre uma cama onde jaz um soldado. A última a cair é uma bandeira norte-americana.

Muitos dos que já assistiram à digressão têm-se queixado da falta de êxitos antigos, apenas representados na íntegra pelos singles “Human Nature”, “Vogue”, “American Life”, “La Isla Bonita”, “Frozen” e “Like a Prayer”, apesar de também se ouvirem excertos de “Express Yourself”, “Papa Don’t Preach” e “Rescue Me”. Mas a verdade é que Madonna está fascinada pelas sonoridades portuguesas e africanas que (re)descobriu em Lisboa e, na realidade, são essas canções que mais brilham nesta digressão.

Duas das minhas preferidas do novo disco, “Crazy” e “Extreme Occident”, soam ainda melhor na casa de fados que a artista recriou em palco e onde mostra que, apesar da (má) pronúncia, não só tem alma de fadista como consegue, efetivamente, cantar fado. Mais próxima do público neste novo modelo, Madonna revela-se também mais confessional, tecendo elogios às praias da Comporta, ao vinho do Porto e ao fiel amigo dos portugueses, o bacalhau, que não se cansou de enaltecer em palco em Lisboa.