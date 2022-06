Guilherme Duarte está de volta aos palcos com um novo espectáculo. Com estreia em Lisboa, no Teatro Villaret, no dia 19 de setembro, o humorista vai passar pelo Fundão, Funchal, Porto, Leiria, Peso da Régua, Évora, Braga, Guimarães, Faro, Almada, Viseu, Tábua e Coimbra.

O comediante vai ainda atuar no Leicester Square Theatre, em Londres.

"As dúvidas. As incertezas. As inseguranças. São alguns dos assuntos abordados neste novo texto. A vida é um constante limbo e a descida ao inferno é certa para qualquer humorista que brinque com temas sérios. Neste espectáculo, o comediante guiará o público pelos vários níveis do inferno, sem nunca saber se haverá redenção", adianta em comunicado.

Os bilhetes para estes espectáculos já estão à venda nos locais habituais com preços entre os 14 euros e os 18 euros.

Datas já Confirmadas:

19 de Setembro - Lisboa - Teatro Villaret

20 de Setembro - Lisboa - Teatro Villaret

21 de Setembro - Lisboa - Teatro Villaret

23 de Setembro - Fundão - Octógono

30 de Setembro - Funchal - Casino da Madeira

04 de Outubro - Porto - Teatro Sá da Bandeira

06 de Outubro - Leiria - Teatro José Lúcio da Silva

15 de Outubro - Peso da Régua - Auditório Municipal

22 de Outubro - Évora - Auditório Salesianos de Évora

04 de Novembro - Londres - Leicester Square Theatre

11 de Novembro - Guimarães - CAE

12 de Novembro - Faro - Teatro das Figuras

25 de Novembro - Almada - Academia Almadense

02 de Dezembro - Viseu - Aula Magna

03 de Dezembro - Tábua - Centro Cultural

10 de Dezembro - Braga - Espaço Vita

19 de Janeiro - Coimbra - Teatro TAGV